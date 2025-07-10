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Главная Армия "Фениксы" рассказали и показали, как взяли в плен вояк РФ — видео

"Фениксы" рассказали и показали, как взяли в плен вояк РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 22:18
Пограничники из подразделения "Феникс" взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона - видео
Российские оккупанты подняли белые флаги. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении бойцы подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы (ГПСУ) с помощью дрона взяли в плен двух российских военных. Оккупантам сбросили с беспилотника бутылку воды с запиской "Идите за дроном".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ в четверг, 10 июля.

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Военные рассказывают, что после атаки позиций россиян — оккупанты подняли самодельный белый флаг.

Пилоты дрона решили воспользоваться моментом: сбросили с беспилотника бутылку воды с запиской "Идите за дроном". Пленные выполнили инструкцию — пошли за дроном прямо к украинским позициям.

На пути их пытались ликвидировать свои же — российский дрон атаковал бывших товарищей, и один из них получил ранения. Однако украинские воины успели оказать ему помощь и эвакуировать обоих.

Ранее мы писали, что на Волчанском направлении бойцы бригады ГПСУ "Форпост" захватили в плен российского военнослужащего из состава штурмовых подразделений.

Также мы сообщали, что на Харьковском направлении украинские пограничники разрушают логистику российских оккупантов.

пограничники Харьковская область пленные Купянск война в Украине беспилотник
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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