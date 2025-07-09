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Головна Армія Прикордонники показали кадри знищення логістики РФ — відео

Прикордонники показали кадри знищення логістики РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:00
Прикордонники знищують логістику РФ на Харківщині — відео
Знищення російської техніки та піхоти на Харківщині. Фото: кадр з відео

На Харківському напрямку українські прикордонники руйнують логістику російських окупантів. Відтак, українські оборонці знищили низку російської техніки та піхоту.

Відповідні кадри пресслужба Держприкордонслужби оприлюднила у середу, 9 липня, в Telegram.

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На Харківщині українські прикордонники продовжують ліквідовувати ворогів. Зокрема, руйнувати логістику окупантів та знищувати ворожі автівки.

"Обвуглені "буханки", розірвана гармата Д-30 та знищена піхота: прикордонники "Феніксу" руйнують ворожі плани й логістику на Харківщині", — написали у ДПСУ під відео.

Нещодавно українські військові показали кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню.

Раніше ми інформували, що один із морських дронів ЗСУ вразив військовий корабель РФ.

ЗСУ росіяни прикордонники Харківська область війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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