Прикордонники знищують логістику РФ на Харківщині — відео

Знищення російської техніки та піхоти на Харківщині. Фото: кадр з відео

На Харківському напрямку українські прикордонники руйнують логістику російських окупантів. Відтак, українські оборонці знищили низку російської техніки та піхоту.

Відповідні кадри пресслужба Держприкордонслужби оприлюднила у середу, 9 липня, в Telegram.

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На Харківщині українські прикордонники продовжують ліквідовувати ворогів. Зокрема, руйнувати логістику окупантів та знищувати ворожі автівки.

"Обвуглені "буханки", розірвана гармата Д-30 та знищена піхота: прикордонники "Феніксу" руйнують ворожі плани й логістику на Харківщині", — написали у ДПСУ під відео.

Нещодавно українські військові показали кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню.

Раніше ми інформували, що один із морських дронів ЗСУ вразив військовий корабель РФ.