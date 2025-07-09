Прикордонники знищують логістику РФ на Харківщині — відео

Прикордонники показали кадри знищення логістики РФ — відео
На Харківському напрямку українські прикордонники руйнують логістику російських окупантів. Відтак, українські оборонці знищили низку російської техніки та піхоту.
Відповідні кадри пресслужба Держприкордонслужби оприлюднила у середу, 9 липня, в Telegram.
Прикордонники знищують піхоту РФ на Харківщині — деталі
На Харківщині українські прикордонники продовжують ліквідовувати ворогів. Зокрема, руйнувати логістику окупантів та знищувати ворожі автівки.
"Обвуглені "буханки", розірвана гармата Д-30 та знищена піхота: прикордонники "Феніксу" руйнують ворожі плани й логістику на Харківщині", — написали у ДПСУ під відео.
Нещодавно українські військові показали кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню.
Раніше ми інформували, що один із морських дронів ЗСУ вразив військовий корабель РФ.
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