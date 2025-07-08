ЗСУ знищили російську РСЗВ — відео

Знищення російської РСЗВ. Фото: кадр з відео

Українські військові показали кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню. Ворожу РСЗВ розбив вщент український пілот безпілотника.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram.

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Пілот дрона 414-ї бригади безпілотних систем розбив російську реактивну систему залпового вогню прямо перед тим, як вона мала вистрелити.

Зазначається, що всі ракети миттєво детонували. Система знищена вщент.

"Епічна детонація російської РСЗВ. Усі ракети миттєво детонували — вийшло видовищно. Система знищена вщент", — написали військові під відео.

Нагадаємо, що нещодавно один із морських дронів ЗСУ вразив військовий корабель РФ.

Також нещодавно українські захисники вдарили по заводу в Росії, де виробляють компоненти для ударних дронів та балістичних ракет.