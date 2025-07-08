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Главная Армия В ВСУ показали уничтожение РСЗО россиян — видео

В ВСУ показали уничтожение РСЗО россиян — видео

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:19
ВСУ уничтожили российскую РСЗО - видео
Уничтожение российской РСЗО. Фото: кадр из видео

Украинские военные показали кадры уничтожения российской реактивной системы залпового огня. Вражескую РСЗО разбил вдребезги украинский пилот беспилотника.

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.

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Пилот дрона 414-й бригады беспилотных систем разбил российскую реактивную систему залпового огня прямо перед тем, как она должна была выстрелить.

Отмечается, что все ракеты мгновенно детонировали. Система уничтожена до основания.

"Эпическая детонация российской РСЗО. Все ракеты мгновенно детонировали — получилось зрелищно. Система уничтожена до основания", — написали военные под видео.

Напомним, что недавно один из морских дронов ВСУ поразил военный корабль РФ.

Также недавно украинские защитники ударили по заводу в России, где производят компоненты для ударных дронов и баллистических ракет.

ВСУ россияне война в Украине атака украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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