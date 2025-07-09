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Главная Армия Пограничники показали кадры уничтожения логистики РФ — видео

Пограничники показали кадры уничтожения логистики РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:00
Пограничники уничтожают логистику РФ на Харьковщине - видео
Уничтожение российской техники и пехоты на Харьковщине. Фото: кадр из видео

На Харьковском направлении украинские пограничники разрушают логистику российских оккупантов. Так, украинские защитники уничтожили ряд российской техники и пехоту.

Соответствующие кадры пресс-служба Госпогранслужбы обнародовала в среду, 9 июля, в Telegram.

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На Харьковщине украинские пограничники продолжают ликвидировать врагов. В частности, разрушать логистику оккупантов и уничтожать вражеские машины.

"Обугленные "буханки", разорванная пушка Д-30 и уничтоженная пехота: пограничники "Феникса" разрушают вражеские планы и логистику на Харьковщине", — написали в ГПСУ под видео.

Недавно украинские военные показали кадры уничтожения российской реактивной системы залпового огня.

Ранее мы информировали, что один из морских дронов ВСУ поразил военный корабль РФ.

ВСУ россияне пограничники Харьковская область война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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