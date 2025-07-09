Пограничники уничтожают логистику РФ на Харьковщине - видео

Уничтожение российской техники и пехоты на Харьковщине. Фото: кадр из видео

На Харьковском направлении украинские пограничники разрушают логистику российских оккупантов. Так, украинские защитники уничтожили ряд российской техники и пехоту.

Соответствующие кадры пресс-служба Госпогранслужбы обнародовала в среду, 9 июля, в Telegram.

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На Харьковщине украинские пограничники продолжают ликвидировать врагов. В частности, разрушать логистику оккупантов и уничтожать вражеские машины.

"Обугленные "буханки", разорванная пушка Д-30 и уничтоженная пехота: пограничники "Феникса" разрушают вражеские планы и логистику на Харьковщине", — написали в ГПСУ под видео.

Недавно украинские военные показали кадры уничтожения российской реактивной системы залпового огня.

Ранее мы информировали, что один из морских дронов ВСУ поразил военный корабль РФ.