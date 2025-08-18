Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Прикордонники успішно нищать техніку РФ — кількість за тиждень

Прикордонники успішно нищать техніку РФ — кількість за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:10
Прикордонники знищили техніку й сотні дронів окупантів за тиждень
Знищена техніка російських окупантів. Фото: "Укрінформ"

Прикордонники ефектно нищать російських окупантів та їх техніку. Вони назвали кількість протягом одного тижня.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у понеділок, 18 серпня.

Реклама
Читайте також:

Удари по окупантах

Упродовж 11-17 серпня прикордонники знищили два танки, одну бойову броньовану машину та 33 одиниці артилерії. Крім того, вони успішно приземлили шість ударних безпілотників типу Shahed. 

Серед інших ударів прикордонників за тиждень:

  • 15 складів БК та ПММ;
  • 115 засобів звʼязку, комплекси спостереження та РЕБ;
  • 631 позиція та укриття окупантів;
  • 138 автомобільної та спецтехніки;
  • 549 безпілотників тактичного рівня;
  • чотири мости та маломірні плавзасоби.
Бойова робота прикордонників за тиждень
Бойова робота прикордонників 11-17 серпня. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Харківщині воїни підрозділу "Фенікс" ДПСУ взяли в полон двох окупантів за допомогою дрона.

Раніше прикордонники показали, як завдають ударів по логістиці загарбників на Харківському напрямку.

війна Україна прикордонники військова техніка окупанти ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації