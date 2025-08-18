Прикордонники знищили техніку й сотні дронів окупантів за тиждень

Знищена техніка російських окупантів. Фото: "Укрінформ"

Прикордонники ефектно нищать російських окупантів та їх техніку. Вони назвали кількість протягом одного тижня.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у понеділок, 18 серпня.

Удари по окупантах

Упродовж 11-17 серпня прикордонники знищили два танки, одну бойову броньовану машину та 33 одиниці артилерії. Крім того, вони успішно приземлили шість ударних безпілотників типу Shahed.

Серед інших ударів прикордонників за тиждень:

15 складів БК та ПММ;

115 засобів звʼязку, комплекси спостереження та РЕБ;

631 позиція та укриття окупантів;

138 автомобільної та спецтехніки;

549 безпілотників тактичного рівня;

чотири мости та маломірні плавзасоби.

Бойова робота прикордонників 11-17 серпня. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Харківщині воїни підрозділу "Фенікс" ДПСУ взяли в полон двох окупантів за допомогою дрона.

Раніше прикордонники показали, як завдають ударів по логістиці загарбників на Харківському напрямку.