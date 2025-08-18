Прикордонники знищили техніку й сотні дронів окупантів за тиждень

Прикордонники успішно нищать техніку РФ — кількість за тиждень
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:10
Знищена техніка російських окупантів. Фото: "Укрінформ"
Прикордонники ефектно нищать російських окупантів та їх техніку. Вони назвали кількість протягом одного тижня.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у понеділок, 18 серпня.
Удари по окупантах
Упродовж 11-17 серпня прикордонники знищили два танки, одну бойову броньовану машину та 33 одиниці артилерії. Крім того, вони успішно приземлили шість ударних безпілотників типу Shahed.
Серед інших ударів прикордонників за тиждень:
- 15 складів БК та ПММ;
- 115 засобів звʼязку, комплекси спостереження та РЕБ;
- 631 позиція та укриття окупантів;
- 138 автомобільної та спецтехніки;
- 549 безпілотників тактичного рівня;
- чотири мости та маломірні плавзасоби.
Нагадаємо, на Харківщині воїни підрозділу "Фенікс" ДПСУ взяли в полон двох окупантів за допомогою дрона.
Раніше прикордонники показали, як завдають ударів по логістиці загарбників на Харківському напрямку.
