Война в Украине — пограничники нашли тайник с оккупантами

Укрытие оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага на разных направлениях фронта. Так, на Запорожском направлении они ударили по окопу с россиянами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в среду, 16 октября, и показали соответствующее видео.

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"Пограничники пришли в гости к оккупантам с FPV-гостиницами на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

На видео видно, как наши бойцы с помощью дрона проследили за россиянами и нанесли точный удар по их тайнику. В результате некоторые из них остались там навсегда, а некоторые упорно бежали из окопа.

Напомним, недавно на северном направлении фронта пограничники обнаружили и уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.

А накануне пограничники показали удар по важной цели в Харьковской области — бойцы ударили по российской пушки-гаубице Д-20 на Волчанском направлении. Для этого военные использовали минометы и дроны.