Війна в Україні — прикордонники знайшли схованку з окупантами

Схованка окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують знищувати ворога на різних напрямках фронту. Так, на Запорізькому напрямку вони вдарили по окопі з росіянами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 16 жовтня, та показали відповідне відео.

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"Прикордонники завітали у гості до окупантів з FPV-гостинцями на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як наші бійці за допомогою дрона простежили за росіянами та завдали влучного удару по їхній схованці. В результаті — деякі з них залишились там назавжди, а деякі наполегливо тікали з окопу.

Нагадаємо, нещодавно на північному напрямку фронту прикордонники виявили та знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.

А напередодні прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині — бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього військові використали міномети та дрони.