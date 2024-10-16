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Прикордонники скинули "гостинці" в окопи росіян на Запоріжжі — відео

16 жовтня 2024 10:41
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знайшли схованку з окупантами
Схованка окупантів. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські прикордонники продовжують знищувати ворога на різних напрямках фронту. Так, на Запорізькому напрямку вони вдарили по окопі з росіянами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 16 жовтня, та показали відповідне відео. 

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"Прикордонники завітали у гості до окупантів з FPV-гостинцями на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як наші бійці за допомогою дрона простежили за росіянами та завдали влучного удару по їхній схованці. В результаті — деякі з них залишились там назавжди, а деякі наполегливо тікали з окопу. 

Нагадаємо, нещодавно на північному напрямку фронту прикордонники виявили та знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.   

А напередодні прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині — бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього військові використали міномети та дрони.

росіяни прикордонники Запорізька область дрони втрати окупантів

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