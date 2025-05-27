На Курщине пограничники уничтожили технику и личный состав россиян

Уничтожение оккупантов на Курщине. Фото: скриншот из видео ГПСУ/Telegram

На Курском направлении украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили технику и укрытия российских захватчиков. В Госпогранслужбе показали кадры ликвидации врагов.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram.

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В Госпогранслужбе отметили, что на Курском направлении FPV-дроны пограничников меняют планы оккупантов.

Следовательно, бойцы "Стальной границы" уничтожили технику и укрытия оккупантов — 2 квадроцикла, которыми захватчики пытались попасть на территорию Украины. А также одно укрытие с личным составом врага.

Кроме того, недавно в Харьковской области украинские пограничники уничтожили российскую пехоту.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество уничтоженных россиян за 2025 год.