На Курщине пограничники уничтожили технику и личный состав россиян

Пограничники взорвали укрытие вместе с оккупантами на Курщине
На Курском направлении украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили технику и укрытия российских захватчиков. В Госпогранслужбе показали кадры ликвидации врагов.
Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram.
На Курщине пограничники уничтожили технику и личный состав РФ
В Госпогранслужбе отметили, что на Курском направлении FPV-дроны пограничников меняют планы оккупантов.
Следовательно, бойцы "Стальной границы" уничтожили технику и укрытия оккупантов — 2 квадроцикла, которыми захватчики пытались попасть на территорию Украины. А также одно укрытие с личным составом врага.
Кроме того, недавно в Харьковской области украинские пограничники уничтожили российскую пехоту.
Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество уничтоженных россиян за 2025 год.
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