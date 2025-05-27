На Курщині прикордонники знищили техніку й особовий склад росіян

Прикордонники підірвали укриття разом з окупантами на Курщині
На Курському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили техніку та укриття російських загарбників. У Держприкордонслужбі показали кадри ліквідації ворогів.
Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram.
На Курщині прикордонники знищили техніку та особовий склад РФ
У Держприкордонслужбі зазначили, що на Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють плани окупантів.
Відтак, бійці "Сталевого кордону" знищили техніку та укриття окупантів — 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України. А також одне укриття з особовим складом ворога.
Крім того, нещодавно у Харківській області українські прикордонники знищили російську піхоту.
Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян за 2025 рік.
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