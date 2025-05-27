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Головна Армія Прикордонники підірвали укриття разом з окупантами на Курщині

Прикордонники підірвали укриття разом з окупантами на Курщині

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Дата публікації: 27 травня 2025 12:50
На Курщині прикордонники знищили техніку й особовий склад росіян
Знищення окупантів на Курщині. Фото: скриншот з відео ДПСУ/Telegram

На Курському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили техніку та укриття російських загарбників. У Держприкордонслужбі показали кадри ліквідації ворогів.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба у Telegram.

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На Курщині прикордонники знищили техніку та особовий склад РФ

У Держприкордонслужбі зазначили, що на Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють плани окупантів.

Відтак, бійці "Сталевого кордону" знищили техніку та укриття окупантів — 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України. А також одне укриття з особовим складом ворога.

Крім того, нещодавно у Харківській області українські прикордонники знищили російську піхоту.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян за 2025 рік.

ЗСУ росіяни прикордонники війна в Україні Курська область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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