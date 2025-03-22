Появились спутниковые снимки пожара на ГТС в Судже

Пожар на ГТС "Суджа". Фото: росСМИ

В сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ. Станция была атакована в ночь с 20 на 21 марта 2025 года.

Спутниковые снимки опубликовало издание "Крым.Реалии".

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Пожар на станции в Судже начался вечером 20 марта. Россияне заявили о якобы атаке на газотранспортную систему.

"Атакована ГТС "Суджа", через которую российский газ шел в Европу — РосСМИ. На границе Курской и Сумской областей огромный столб огня", — сообщил тогда украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на это, обвинив Украину в нарушении "перемирия". Однако стоит отметить, что после переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, глава Кремля якобы согласился на прекращение атак на энергоинфраструктуру, однако Украину продолжают непрерывно атаковать российские дроны.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили об очередной информационной провокации со стороны РФ, которая пытается дискредитировать Силы обороны Украины. На этот раз Россия обвинила украинскую армию в обстреле газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Однако, как отмечают в Генштабе, эти обвинения являются безосновательными и сфабрикованными.

Напомним, 20 марта Белый дом получил данные о ситуации в Курской области РФ. В частности, сообщалось, что ВСУ не находятся в окружении, несмотря на недавние заявления Трампа.