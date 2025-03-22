З’явилися супутникові знімки пожежі на ГТС в Суджі

Пожежа на ГТС "Суджа". Фото: росЗМІ

У мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області РФ. Станція була атакована у ніч з 20 проти 21 березня 2025 року.

Супутникові знімки опублікувало видання "Крим.Реалії".

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Пожежа на станції у Суджі почалася ввечері 20 березня. Росіяни заявили про нібито атаку на газотранспортну систему.

"Атакована ГТС "Суджа", через яку російський газ йшов до Європи — РосЗМІ. На кордоні Курської та Сумської областей величезний стовп вогню", — повідомив тоді український журналіст Андрій Цаплієнко.

Згодом у Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на це, звинувативши Україну у порушення "перемир'я". Однак варто зазначити, що після перемовин президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, глава Кремля нібито погодився на припинення атака на енергоінфраструктуру, однак Україну продовжують безперервно атакувати російські дрони.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України заявили про чергову інформаційну провокацію з боку РФ, яка намагається дискредитувати Сили оборони України. Цього разу Росія звинуватила українську армію в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області. Однак, як наголошують у Генштабі, ці звинувачення є безпідставними та сфабрикованими.

Нагадаємо, 20 березня Білий дім отримав дані про ситуацію в Курській області РФ. Зокрема, повідомлялося, що ЗСУ не перебувають в оточенні, попри нещодавні заяви Трампа.