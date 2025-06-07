На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35

Су-35. Фото: росСМИ

На Курском направлении в субботу, 7 июня, удалось сбить российский истребитель Су-35. Это стало результатом операции Воздушных сил.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Истребитель оккупантов был сбит утром.

Сбитие истребителя Су-35. Фото: t.me/kpszsu

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ

Что известно о Су-35

Российский истребитель Су-35 — это модернизированный вариант советского Су-27, разработанный компанией "Сухой".

Су-35. Фото: росСМИ

Су-35 предназначен для ведения воздушного боя, перехвата целей, а также для ударов по наземным и морским объектам.

Оснащен двумя двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность. Его максимальная скорость составляет примерно 2 500 км/ч, боевой радиус — до 1 600 км.

Су-35 способен нести до 8 тонн вооружения: ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", бомбы, а также имеет встроенную 30-миллиметровую пушку.

Напомним, СБУ провела уникальную спецоперацию "Паутина" на территории России. Всего был поражен 41 самолет стратегической авиации врага.

Кроме того, в СБУ показали, как начиналась спецоперация. На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.