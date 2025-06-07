На Курському напрямку збили російський винищувач Су-35

Су-35. Фото: росЗМІ

На Курському напрямку у суботу, 7 червня, вдалося збити російський винищувач Су-35. Це стало результатом операції Повітряних сил.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Винищувач окупантів було збито зранку.

Збиття винищувача Су-35. Фото: t.me/kpszsu

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про Су-35

Російський винищувач Су-35 — це модернізований варіант радянського Су-27, розроблений компанією "Сухой".

Су-35. Фото: росЗМІ

Су-35 призначений для ведення повітряного бою, перехоплення цілей, а також для ударів по наземних та морських об’єктах.

Оснащений двома двигунами з керованим вектором тяги, що забезпечує високу маневреність. Його максимальна швидкість становить приблизно 2 500 км/год, бойовий радіус — до 1 600 км.

Су-35 здатен нести до 8 тонн озброєння: ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", бомби, а також має вбудовану 30-міліметрову гармату.

Нагадаємо, СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" на території Росії. Загалом було уражено 41 літак стратегічної авіації ворога.

Крім того, у СБУ показали, як розпочиналася спецоперація. На відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.