Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики атаковали Украину, применив 81 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Силы обороны уничтожили 34 вражеских объекта в небе над Украиной.

Об этом сообщили в Воздушных силах в субботу, 4 января.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что благодаря активному противодействию Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. При этом сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине. Повреждены частные дома и есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ обнародовали статистику работы в течение 2024 года.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел Технологическую Ставку, где обсуждали защиту неба.