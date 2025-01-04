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Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью

4 января 2025 09:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Воздушные силы сообщили, сколько вражеских целей сбили этой ночью
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики атаковали Украину, применив 81 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Силы обороны уничтожили 34 вражеских объекта в небе над Украиной.

Об этом сообщили в Воздушных силах в субботу, 4 января.

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Отчет Воздушных сил. Фото: скриншот

Атака дронов на Украину

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что благодаря активному противодействию Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. При этом сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине.   Повреждены частные дома и есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ обнародовали статистику работы в течение 2024 года.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел Технологическую Ставку, где обсуждали защиту неба.

ВСУ Украина ПВО дроны война в Украине

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