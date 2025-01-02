Українські сили знищили 47 ворожих БпЛА за одну ніч

Бійці ЗСУ вишукують повітряні цілі в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч з 1 на 2 січня 2025 року противник здійснив масовану атаку з використанням 72 ударних безпілотників, серед яких переважно були Shahed. Повітряні сили Збройних сил України відзвітували щодо результатів роботи.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

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Росія проводила запуски з території Брянської, Орловської, Курської областей та Приморсько-Ахтарська.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України спільними зусиллями протидіяли атаці.

Станом на 08:30 вдалося знищити 47 ударних безпілотників у різних регіонах України, зокрема в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Окрім цього, через ефективну роботу Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори були втрачені ворогом локаційно, без будь-яких негативних наслідків для України.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ оприлюднили статистику роботи впродовж 2024 року.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів Технологічну Ставку, де обговорювали захист неба.