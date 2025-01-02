Украинские силы уничтожили 47 вражеских БпЛА за одну ночь

Массированная атака беспилотников — как Силы обороны дали отпор
В ночь с 1 на 2 января 2025 года противник совершил массированную атаку с использованием 72 ударных беспилотников, среди которых преимущественно были Shahed. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались по результатам работы.
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram.
Дронова такая на Украине 2 января
Россия производила запуски с территории Брянской, Орловской, Курской областей и Приморско-Ахтарска.
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины совместными усилиями противодействовали атаке.
По состоянию на 08.30 удалось уничтожить 47 ударных беспилотников в разных регионах Украины, в частности в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Кроме этого, из-за эффективной работы Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора были потеряны врагом локационно без каких-либо негативных последствий для Украины.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ обнародовали статистику работы на протяжении 2024 года.
Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел Технологическую Ставку, где обсуждали защиту неба.
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