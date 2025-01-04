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Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

4 січня 2025 09:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники атакували Україну, застосувавши 81 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони знишили 34 ворожі об'єкти в небі над Україною.

Про це повідомили в Повітряних силах у суботу, 4 січня.

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Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", — говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що завдяки активній протидії Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. При цьому збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині.  Пошкоджено приватні будинки та є постраждалі, яким надається допомога.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ оприлюднили статистику роботи впродовж 2024 року.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів Технологічну Ставку, де обговорювали захист неба. 

ЗСУ Україна ППО дрони війна в Україні

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