В ночь на 15 декабря силы ПВО сбили 56 враждебных целей

Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью
Российские захватчики в ночь на 15 декабря атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, 108 ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами других типов. Силы противовоздушной обороны сбили 56 вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Вражеская атака против Украины
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 56 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской", — говорится в сообщении.
Благодаря активному противодействию Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.
Также сообщается, что из-за падения сбитых БПЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины. Пострадавшим оказывается помощь.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики этой ночью нанесли удары по Николаеву и области. Врагу удалось поразить объект критической инфораструктуры, в результате чего пострадали, а также нанесены разрушения.
Напомним, на деоккупированной территории Херсонской области один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов. Под вражеским огнем оказался ряд населённых пунктов, а также областной центр.
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