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Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

15 декабря 2024 08:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В ночь на 15 декабря силы ПВО сбили 56 враждебных целей
Работа мобильных групп ПВО Фото: Генштаб ВСУ.
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на 15 декабря атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, 108 ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами других типов. Силы противовоздушной обороны сбили 56 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Отчет Воздушных сил. Фото: скриншот

Вражеская атака против Украины

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 56 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской", — говорится в сообщении.

Благодаря активному противодействию Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

Также сообщается, что из-за падения сбитых БПЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины. Пострадавшим оказывается помощь.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики этой ночью нанесли удары по Николаеву и области. Врагу удалось поразить объект критической инфораструктуры, в результате чего пострадали, а также нанесены разрушения.

Напомним, на деоккупированной территории Херсонской области один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов. Под вражеским огнем оказался ряд населённых пунктов, а также областной центр.

ВСУ ПВО война в Украине Воздушные силы БпЛА

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