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Повітряні сили повідомили, скільки цілей було збито цієї ночі

15 грудня 2024 08:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У ніч на 15 грудня сили ППО збили 56 ворожих цілей
Робота мобільних груп ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники у ніч на 15 грудня атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, 108 ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами інших типів. Сили протиповітряної оборони збили 56 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Ворожа атака проти України

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській", — говориться у повідомленні.

Завдяки активній протидії Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.

Також повідомляється, що через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та майно громадян у кількох регіонах України. Постраждалим надається допомога. 

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники цієї ночі завдали ударів по Миколаєву та області. Ворогу вдалося поцілити об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого є постраждалі, а також завдано руйнувань.

Нагадаємо, на деокупованій території Херсонської області одна людина загинула та ще троє зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. Під ворожим вогнем опинилася низка населених пунктів, а також обласний центр.

ЗСУ ППО війна в Україні Повітряні сили БпЛА

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