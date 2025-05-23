Обмен пленными 1000 на 1000 — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 23 мая, был важный день, ведь состоялся первый этап крупнейшего обмена пленными. Возвращение наших людей — это именно то, над чем работает Украина.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодняшний день. Главное — состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции — все остальное россияне блокируют. Пока блокируют", — сказал президент.

Он подчеркнул, что возвращение наших людей — это именно то, ради чего всегда работает Украина. Зеленский отметил, что мы обязательно вернем всех, ведь каждый гражданин, украинский военный и гражданский должен быть освобожден из неволи РФ.

"Сегодня дома почти 400 человек — 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра — тоже следующие этапы. Формула — тысяча на тысячу. Благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в реализацию обмена. И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда", — говорится в видеообращении.

Также Владимир Зеленский выразил отдельную благодарность украинским правоохранителям за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов.

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных. Это была первая часть договоренности об обмене в формате "1 000 на 1 000".

В то же время в Координационном штабе обнародовали список украинцев, которые вернулись из российского плена. В перечне 270 военнослужащих и 120 гражданских.