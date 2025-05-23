Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Повернемо всіх — Зеленський про обмін полоненими

Повернемо всіх — Зеленський про обмін полоненими

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 18:25
Обмін полоненими 1000 на 1000 — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 23 травня, був важливий день, адже відбувся перший етап найбільшого обміну полоненими. Повернення наших людей — це саме те, над чим працює Україна. 

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 23 травня — заява Зеленського

"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значущий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують", — сказав президент.

Він наголосив, що повернення наших людей — це саме те, заради чого завжди працює Україна. Зеленський зазначив, що ми обов’язково повернемо всіх, адже кожен громадянин, український військовий і цивільний має бути визволений з неволі РФ. 

"Сьогодні вдома майже 400 людей — 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра — теж наступні етапи. Формула — тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду", — йдеться у відеозверненні. 

Також Володимир Зеленський висловив окрему вдячність українським правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених. Це була перша частина домовленості про обмін у форматі "1 000 на 1 000". 

Водночас у Координаційному штабі оприлюднили список українців, які повернулись з російського полону. У переліку 270 військовослужбовців та 120 цивільних. 

Володимир Зеленський переговори полонені війна в Україні обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /