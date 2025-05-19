Ночная атака оккупантов 19 мая — сколько дронов сбили силы ПВО

Пострадали пять областей — сколько БпЛА удалось уничтожить ночью
Российские оккупанты в ночь на 19 мая снова атаковали Украину беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пять областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 19 мая
Захватчики запускали 112 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы из Брянска, Курска, Шаталова, Орла и Миллерова.
К воздушному нападению привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы.
"По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 — сбит огневыми средствами поражения, 35 — локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.
В результате ночной атаки пострадали:
- Харьковская область:
- Сумская область;
- Донецкая область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты массированно атаковали Харьковскую область. Наибольшие разрушения понесла гражданская инфраструктура.
А 18 мая захватчики ударили по Херсону. Враг повредил железнодорожный вокзал.
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