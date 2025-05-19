Ночная атака оккупантов 19 мая — сколько дронов сбили силы ПВО

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 19 мая снова атаковали Украину беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пять областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Ночная атака оккупантов 19 мая

Захватчики запускали 112 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы из Брянска, Курска, Шаталова, Орла и Миллерова.

К воздушному нападению привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы.

Количество сбитых и локально потерянных беспилотников. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 — сбит огневыми средствами поражения, 35 — локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки пострадали:

Харьковская область:

Сумская область;

Донецкая область;

Черкасская область;

Кировоградская область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты массированно атаковали Харьковскую область. Наибольшие разрушения понесла гражданская инфраструктура.

А 18 мая захватчики ударили по Херсону. Враг повредил железнодорожный вокзал.