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Головна Армія Постраждали пʼять областей — скільки БпЛА вдалося знищити вночі

Постраждали пʼять областей — скільки БпЛА вдалося знищити вночі

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Дата публікації: 19 травня 2025 10:19
Нічна атака окупантів 19 травня — скільки дронів збили сили ППО
Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч на 19 травня знову атакували Україну безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Нічна атака окупантів 19 травня

Загарбники запускали 112 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з Брянська, Курська, Шаталова, Орла та Міллерова.

До повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи.

Нічна атака окупантів 19 травня
Кількість збитих та локаційно втрачених безпілотників. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ  (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки постраждали:

  • Харківщина:
  • Сумщина;
  • Донеччина;
  • Черкащина;
  • Кіровоградщина.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти масовано атакували Харківщину. Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. 

А 18 травня загарбники вдарили по Херсону. Ворог пошкодив залізничний вокзал.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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