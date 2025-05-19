Нічна атака окупантів 19 травня — скільки дронів збили сили ППО

Постраждали пʼять областей — скільки БпЛА вдалося знищити вночі
Російські окупанти у ніч на 19 травня знову атакували Україну безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 19 травня
Загарбники запускали 112 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з Брянська, Курська, Шаталова, Орла та Міллерова.
До повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи.
"Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок нічної атаки постраждали:
- Харківщина:
- Сумщина;
- Донеччина;
- Черкащина;
- Кіровоградщина.
Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти масовано атакували Харківщину. Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
А 18 травня загарбники вдарили по Херсону. Ворог пошкодив залізничний вокзал.
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