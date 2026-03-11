У Запоріжжі армія РФ влучила у багатоповерхівку — відомо про поранених

Термінова новина

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів. Місто та область перебувають під атакою окупантів.

Як стало відомо, російські війська завдали удару по багатоповерхівці. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", — написав керівник ОВА.

Крім того, під атакою перебуває інфраструктура міста. Мешканців закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Новина доповнюється...