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Портников спрогнозировал два сценария окончания войны в Украине

31 октября 2024 15:00
Аркадий Пастула - Редактор
Портников озвучил два сценария окончания войны в Украине
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Политический аналитик и телеведущий Виталий Портников спрогнозировал два сценария окончания войны в Украине. Речь идет о перемирии или длительных боевых действиях.

Об этом Виталий Портников сказал для "РБК-Украина" в четверг, 31 октября

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Портников отметил, что не видит никаких признаков заморозки войны или перемирия в ближайшие годы.

"Условно говоря, заканчиваем войну в 2025 году. В той позиции, в которой сегодня находится Россия. Представим, что Трамп победил на выборах в США и что-то предложил Путину. Например, отмену санкций, возможность свободно торговать нефтью, уменьшение ценового порога. В лучшем варианте Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями. В худшем — Украина выводит войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей", — говорит он.

Вследствие этого будет нейтральный статус, никакого НАТО и реальных гарантий безопасности, а также, возможно, отмена законов о языке. Портников считает, чем раньше это произойдет, тем более жесткими будут российские условия.

Политический аналитик отметил, что также есть другой вариант. Речь идет о том, что Украина продолжает бороться и условно говоря, в 2030 году заканчивает войну, возможно, на наших границах. Однако Портников считает, что тогда может быть 15 миллионов населения без перспективы возвращения тех, кто давно уехал.

"Так вот, я еще в 2022 году говорил, что должны как можно быстрее получить приглашение в НАТО, получить реальные гарантии безопасности для подконтрольных, неоккупированных территорий. Меня обвиняли в том, что хочу отдать России территории. Я отвечал, что мы не можем отдать то, чем не владеем. Нам бы сохранить то, что мы имеем на сегодняшний день. Речь идет о сохранении людей. Мы должны четко осознать, что победой Украины в войне является сохранение государства с как можно большим количеством населения", — подчеркнул он.

Политический аналитик подытожил, что есть два реальных варианта развития ситуации:

  • короткая война, которая закончится на следующий год без гарантий безопасности;
  • долгая война, которая приведет к большим демографическим потерям.

"Не только, кстати, людей, которые погибают на поле боя. Наиболее критический момент — это люди, которые уезжают и не будут возвращаться, люди, которые не рожают", — добавил Портников.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди имеет возможность содействовать завершению войны.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что завершение войны в Украине должно быть достигнуто путем переговоров между сторонами конфликта.

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