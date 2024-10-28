Війна в Україні — як Моді може вплинути на закінчення конфлікту

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Times of India.

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"Я вважаю, що будь-які питання сьогодні не повинні закінчуватися словами. Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави з погляду кількості населення і впливу, і з погляду економіки тощо... Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена у закінченні війни. Ми усі зацікавлені", — сказав український президент.

Так, Зеленський наголосив, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися за посередництва індійського прем'єра. Також він заявив, що наступний Саміт миру можна провести в Індії.

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити... але я думаю, що нам потрібно підготуватися... І лише за нашим форматом, бо війна на нашій землі", — додав глава держави.

Нагадаємо, востаннє Моді був в Україні 23 серпня. Тоді він зустрівся з Зеленським і вони уклали низку двосторонніх угод.

Під час візиту індійського прем'єра український президент запропонував йому провести другий Саміт миру в Індії.