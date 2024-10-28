Война в Украине — как Моди может повлиять на окончание конфликта

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Times of India.

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"Я считаю, что какие-либо вопросы сегодня не должны заканчиваться словами. Моди является премьер-министром очень большого государства с точки зрения количества населения и влияния, и с точки зрения экономики и т.д.... Такая страна не может просто говорить, что она заинтересована в окончании войны. Мы все заинтересованы", — сказал украинский президент.

Так, Зеленский подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться при посредничестве индийского премьера. Также он заявил, что следующий саммит мира можно провести в Индии.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать... но я думаю, что нам нужно подготовиться... И только по нашему формату, потому что война на нашей земле", — добавил глава государства.

Напомним, последний раз Моди был в Украине 23 августа. Тогда он встретился с Зеленским и они заключили ряд двусторонних соглашений.

В ходе визита индийского премьера украинский президент предложил ему провести второй Саммит мира в Индии.