Вже до п'ятого листопада, за словами Дмитра Гордона, гаряча фаза війни в Україні завершиться

Журналіст Дмитро Гордон. Фото: Скриншот

Журналіст Дмитро Гордон зробив гучну заяву щодо терміну закінчення війни в Україні. Він визначив часові рамки, в які принаймні гаряча фаза війни закінчиться.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Наталії Влащенко.

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За словами Дмитра Гордона, до 5 листопада швидко та стрімко війна піде до свого завершення. Горяча фаза війни закінчиться до кінця року.

"Я кажу це, оскільки маю інформацію та знання, які не мають інші. Також я аналізую інформацію, яку отримую в режимі "нон-стоп" постійно, то саме тому я це й стверджую", — зазначив Гордон.

Події у рамках російсько-української війни будуть тепер розгортатись дуже швидко, наголошує журналіст. Він запевняє, що Україна з цих подій вийде переможницею.

"Зло ніколи не може здобути перемогу над добром. Зло може здобути перемогу у короткотерміновій перспективі, але в підсумку завжди перемагає добро", — підкреслив журналіст.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Також ми писали, що під час візиту до Києва Остін оголосив про нову військову допомогу Україні від США: що до неї увійде.