Уже к пятому ноября, по словам Дмитрия Гордона, горячая фаза войны в Украине завершится

Журналист Дмитрий Гордон. Фото: Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон сделал громкое заявление о сроке окончания войны в Украине. Он определил временные рамки, в которые по крайней мере горячая фаза войны закончится.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Наталье Влащенко.

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По словам Дмитрия Гордона, к 5 ноябрю быстро и стремительно война пойдет к завершению. Горячая фаза войны закончится к концу года.

"Я говорю это, поскольку у меня есть информация и знания, которые не имеют другие. Также я анализирую информацию, которую получаю в режиме "нон-стоп" постоянно, поэтому я так и утверждаю", — отметил Гордон.

События в рамках российско-украинской войны будут теперь разворачиваться очень быстро, отмечает журналист. Он уверяет, что Украина из этих событий выйдет победительницей.

"Зло никогда не может одержать победу над добром. Зло может одержать победу в краткосрочной перспективе, но в итоге всегда побеждает добро", — подчеркнул журналист.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также мы писали, что во время визита в Киев Остин объявил о новой военной помощи Украине от США: что в нее войдет.