Портников озвучив два сценарії закінчення війни в Україні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Політичний аналітик і телеведучий Віталій Портников спрогнозував два сценарії закінчення війни в Україні. Йдеться про перемир'я або тривалі бойові дії.

Про це Віталій Портников сказав для "РБК-Україна" у четвер, 31 жовтня

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Портников зазначив, що не бачить ніяких ознак замороження війни або перемир'я в найближчі роки.

"Умовно кажучи, закінчуємо війну у 2025 році. В тій позиції, в якій сьогодні знаходиться Росія. Уявімо, що Трамп переміг на виборах у США і щось запропонував Путіну. Наприклад, скасування санкцій, можливість вільно торгувати нафтою, зменшення цінового порогу. В кращому варіанті Росія зберігає контроль над окупованими територіями. В гіршому — Україна виводить війська з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей", — каже він.

Внаслідок цього буде нейтральний статус, ніякого НАТО та реальних гарантій безпеки, а також, можливо, скасування законів про мову. Портников вважає, чим раніше це відбудеться, тим більше жорсткими будуть російські умови.

Політичний аналітик наголосив, що також є інший варіант. Йдеться про те, що Україна продовжує боротися і, умовно кажучи, в 2030 році закінчує війну, можливо, на наших кордонах. Однак Портников вважає, що тоді може бути 15 мільйонів населення без перспективи повернення тих, хто давно виїхав.

"Так от, я ще у 2022 році говорив, що маємо якнайшвидше отримати запрошення до НАТО, отримати реальні гарантії безпеки для підконтрольних, неокупованих територій. Мене звинувачували в тому, що хочу віддати Росії території. Я відповідав, що ми не можемо віддати те, чим не володіємо. Нам би зберегти те, що ми маємо на сьогодні. Йдеться про збереження людей. Ми маємо чітко усвідомити, що перемогою України у війні є збереження держави з якомога більшою кількістю населення", — наголосив він.

Політичний аналітик підсумував, що є два реальні шляхи розвитку ситуації:

коротка війна, яка закінчиться наступного року без гарантій безпеки;

довга війна, яка призведе до великих демографічних втрат.

"Не тільки, до речі, людей, які гинуть на полі бою. Найбільш критичний момент — це люди, які виїжджають і не будуть повертатися, люди, які не народжують", — додав Портников.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має можливість сприяти завершенню війни.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що завершення війни в Україні має бути досягнуто шляхом переговорів між сторонами конфлікту.