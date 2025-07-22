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Главная Армия Более 170 боев — отчет Генштаба по горячим направлениям фронта

Более 170 боев — отчет Генштаба по горячим направлениям фронта

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 08:55
Произошло более 170 столкновений - ситуация на фронте утром
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине во вторник, 22 июля, продолжается 1245-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта 22 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами и совершил 318 обстрелов, пять из которых — из РСЗО.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 22 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении РФ шесть раз пыталась продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 22 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло семь атак россиян в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

Ситуація на Куп'янському напрямку 22 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении произошло 23 боевых столкновения, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка.

Ситуація на Лиманському напрямку 22 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении украинские войска отбили три атаки врага в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Ситуація на Сіверському напрямку 22 липня
Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

Ситуація на Краматорському напрямку 22 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении войска РФ 11 раз атаковали украинские подразделения защитников в районах Дилиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.

Ситуація на Торецькому напрямку 22 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Ситуація на Покровському напрямку 22 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зирка, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 22 липня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 22 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Каменского.

Ситуація на Оріхівському напрямку 22 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении подразделения оккупантов четыре раза безуспешно пытались продвинуться вперед.

Ситуація на Придніпровському напрямку 22 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, враг ударил авиабомбами по Сумах, есть пострадавшие.

А по Запорожской области оккупанты ударили более 520 раз, ранен мужчина.

обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине атака фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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