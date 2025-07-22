Відбулося понад 170 зіткнень — ситуація на фронті вранці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у вівторок, 22 липня, триває 1245-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 176 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту 22 липня

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів дванадцятьма керованими авіабомбами та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких — із РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку РФ шість разів намагалася просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак росіян в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку сталося 23 бойових зіткнення, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку українські війська відбили три атаки ворога в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку війська РФ 11 разів атакували українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку підрозділи окупантів чотири рази безуспішно намагалися просунутися вперед.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ворог вдарив авіабомбами по Сумах, є постраждалі.

А по Запорізькій області окупанти вдарили понад 520 разів, поранено чоловіка.