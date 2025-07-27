Ситуация на фронте 27 июля — сводка Генштаба ВСУ

Более 150 боев за сутки — Генштаб раскрыл ситуацию на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. Российские войска больше всего атакуют на трех направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 27 июля.
Ситуация на фронте 27 июля
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили девять атак захватчиков. Кроме того, россияне нанесли восемь авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и осуществили 337 обстрелов, десять из которых — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.
На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калинового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.
На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.
На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.
Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.
Напомним, недавно бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ и взяли пленных. Украинские военные показали эффектное видео.
Добавим, недавно Россия перебросила два полка войск на Запорожское направление. Оккупанты значительно активизировали использование штурмовых групп.
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