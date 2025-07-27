Ситуация на фронте 27 июля — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. Российские войска больше всего атакуют на трех направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 27 июля.

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Ситуация на фронте 27 июля

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили девять атак захватчиков. Кроме того, россияне нанесли восемь авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и осуществили 337 обстрелов, десять из которых — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григорьевки.

Ситуация на Сверском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калинового.

Ситуация на Торецком направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Напомним, недавно бойцы ГУР разбили штурмовиков РФ и взяли пленных. Украинские военные показали эффектное видео.

Добавим, недавно Россия перебросила два полка войск на Запорожское направление. Оккупанты значительно активизировали использование штурмовых групп.