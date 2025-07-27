Ситуація на фронті 27 липня — зведення Генштабу ЗСУ

Понад 150 боїв за добу — Генштаб розкрив ситуацію на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Російські війська найбільше атакують на трьох напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 27 липня.
Ситуація на фронті 27 липня
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Крім того, росіяни завдали вісім авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснили 337 обстрілів, десять із яких — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.
На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.
На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.
Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.
Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР розбили штурмовиків РФ і взяли полонених. Українські військові показали ефектне відео.
Додамо, нещодавно Росія перекинула два полки військ на Запорізький напрямок. Окупанти значно активізували використання штурмових груп.
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