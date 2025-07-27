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Головна Армія Понад 150 боїв за добу — Генштаб розкрив ситуацію на фронті

Понад 150 боїв за добу — Генштаб розкрив ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:38
Ситуація на фронті 27 липня — зведення Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Російські війська найбільше атакують на трьох напрямках. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 27 липня. 

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Ситуація на фронті 27 липня

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Крім того, росіяни завдали вісім авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснили 337 обстрілів, десять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті 27 липня
Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

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Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.

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Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

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Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

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Ситуація на Сверському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

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Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

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Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.

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Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

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Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

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Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР розбили штурмовиків РФ і взяли полонених. Українські військові показали ефектне відео. 

Додамо, нещодавно Росія перекинула два полки військ на Запорізький напрямок. Окупанти значно активізували використання штурмових груп.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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