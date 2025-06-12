В Винницкой области умер Дмитрий Шаповалов, который вернулся из плена РФ

Дмитрий Шаповалов. Фото: скриншот

В Винницкой области умер военнослужащий Дмитрий Шаповалов. Его освободили из российского плена 26 апреля 2023 года.

Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк в Instagram в четверг, 12 июня.

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"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова", — отметила Павлюк.

Церемония прощания с Дмитрием состоится 13 июня в селе Йосиповка Козятинского района.

Пост Павлюк. Фото: скриншот

Напомним, 12 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными, которые нуждаются в лечении.

Известно, что среди возвращенных защитников есть те, кого считали пропавшими без вести.