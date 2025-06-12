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Главная Армия Умер военный, который два года назад вернулся из плена

Умер военный, который два года назад вернулся из плена

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Дата публикации 12 июня 2025 17:22
В Винницкой области умер Дмитрий Шаповалов, который вернулся из плена РФ
Дмитрий Шаповалов. Фото: скриншот
Ключові моменти Смерть Дмитрия Шаповалова

В Винницкой области умер военнослужащий Дмитрий Шаповалов. Его освободили из российского плена 26 апреля 2023 года.

Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк в Instagram в четверг, 12 июня.

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Смерть Дмитрия Шаповалова

"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова", — отметила Павлюк.

Церемония прощания с Дмитрием состоится 13 июня в селе Йосиповка Козятинского района.

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Пост Павлюк. Фото: скриншот

Напомним, 12 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными, которые нуждаются в лечении.

Известно, что среди возвращенных защитников есть те, кого считали пропавшими без вести.

война украинцы Украина Винницкая область пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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