На Вінниччині помер Дмитро Шаповалов, який повернувся з полону РФ

Помер військовий, який два роки тому повернувся з полону
У Вінницькій області помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов. Його звільнили з російського полону 26 квітня 2023 року.
Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк в Instagram у четвер, 12 червня.
Смерть Дмитра Шаповалова
"Невимовний біль. Зупинилося серце молодого Героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова", — зазначила Павлюк.
Церемонія прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.
Нагадаємо, 12 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими, які потребують лікування.
Відомо, що серед повернутих захисників є ті, кого вважали зниклими безвісти.
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