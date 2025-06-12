На Вінниччині помер Дмитро Шаповалов, який повернувся з полону РФ

Дмитро Шаповалов. Фото: скриншот

У Вінницькій області помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов. Його звільнили з російського полону 26 квітня 2023 року.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк в Instagram у четвер, 12 червня.

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"Невимовний біль. Зупинилося серце молодого Героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова", — зазначила Павлюк.

Церемонія прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Допис Павлюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими, які потребують лікування.

Відомо, що серед повернутих захисників є ті, кого вважали зниклими безвісти.