Обмін полоненими 12 червня — деяких захисників вважали зниклими безвісти

Обмін полоненими — частину воїнів вважали зниклими безвісти
Між Україною та Росією у четвер, 12 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед повернутих захисників є ті, кого вважали зниклими безвісти.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Обмін військовополоненими 12 червня
З російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих воїнів.
Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
"Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", — йдеться у повідомленні.
Бійці воювали на таких напрямках:
- Донецькому;
- Херсонському;
- Харківському;
- Запорізькому;
- Луганському.
Захисники пройдуть медогляд, отримають допомогу та належні виплати.
У Коордштабі зазначили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських воїнів.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що всі повернуті захисники потребують лікування.
А першими словами воїнів стали: "Слава Україні!", "Миру бажаємо, тільки миру!", "Валя, я живий!", "Я люблю вас усіх! Я люблю Україну!".
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