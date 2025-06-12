Обмін полоненими 12 червня — деяких захисників вважали зниклими безвісти

Звільнений з полону український захисник. Фото: t.me/Koord_shtab

Між Україною та Росією у четвер, 12 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед повернутих захисників є ті, кого вважали зниклими безвісти.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Обмін військовополоненими 12 червня

З російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Бійці воювали на таких напрямках:

Донецькому;

Херсонському;

Харківському;

Запорізькому;

Луганському.

Захисники пройдуть медогляд, отримають допомогу та належні виплати.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

У Коордштабі зазначили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських воїнів.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що всі повернуті захисники потребують лікування.

А першими словами воїнів стали: "Слава Україні!", "Миру бажаємо, тільки миру!", "Валя, я живий!", "Я люблю вас усіх! Я люблю Україну!".