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Головна Армія Обмін полоненими — частину воїнів вважали зниклими безвісти

Обмін полоненими — частину воїнів вважали зниклими безвісти

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Дата публікації: 12 червня 2025 17:02
Обмін полоненими 12 червня — деяких захисників вважали зниклими безвісти
Звільнений з полону український захисник. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Обмін військовополоненими 12 червня

Між Україною та Росією у четвер, 12 червня, відбувся обмін військовополоненими. Серед повернутих захисників є ті, кого вважали зниклими безвісти.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Обмін військовополоненими 12 червня

З російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Обмін військовополоненими 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни, яких повернули з полону 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Бійці воювали на таких напрямках:

  • Донецькому;
  • Херсонському;
  • Харківському;
  • Запорізькому;
  • Луганському.

Захисники пройдуть медогляд, отримають допомогу та належні виплати.

Воїни, які повернулися з російського полону 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

У Коордштабі зазначили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських воїнів.  

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Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що всі повернуті захисники потребують лікування.

А першими словами воїнів стали: "Слава Україні!", "Миру бажаємо, тільки миру!", "Валя, я живий!", "Я люблю вас усіх! Я люблю Україну!".

війна Україна полонені зниклі безвісти Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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