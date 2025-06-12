Обмен пленными 12 июня — некоторых защитников считали пропавшими без вести

Обмен пленными — часть воинов считали пропавшими без вести
Между Украиной и Россией в четверг, 12 июня, состоялся обмен военнопленными. Среди возвращенных защитников есть те, кого считали пропавшими без вести.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Обмен военнопленными 12 июня
Из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
"Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", — говорится в сообщении.
Бойцы воевали на таких направлениях:
- Донецком;
- Херсонском;
- Харьковском;
- Запорожском;
- Луганском.
Защитники пройдут медосмотр, получат помощь и надлежащие выплаты.
В Коордштабе отметили, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских воинов.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что все возвращенные защитники нуждаются в лечении.
А первыми словами воинов стали: "Слава Украине!", "Мира желаем, только мира!", "Валя, я жив!", "Я люблю вас всех! Я люблю Украину!".
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