Обмен пленными 12 июня — некоторых защитников считали пропавшими без вести

Освобожденный из плена украинский защитник. Фото: t.me/Koord_shtab

Между Украиной и Россией в четверг, 12 июня, состоялся обмен военнопленными. Среди возвращенных защитников есть те, кого считали пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Обмен военнопленными 12 июня

Из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", — говорится в сообщении.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Бойцы воевали на таких направлениях:

Донецком;

Херсонском;

Харьковском;

Запорожском;

Луганском.

Защитники пройдут медосмотр, получат помощь и надлежащие выплаты.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

В Коордштабе отметили, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских воинов.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что все возвращенные защитники нуждаются в лечении.

А первыми словами воинов стали: "Слава Украине!", "Мира желаем, только мира!", "Валя, я жив!", "Я люблю вас всех! Я люблю Украину!".