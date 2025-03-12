Польша разблокировала поставки вооружения через POLLOGHAB

Patriot на аэродроме Жешув-Ясенка. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Польша возобновила поставки американского вооружения в Украину через логистический хаб POLLOGHAB в Ясенце. Передача военной помощи для нужд ВСУ снова работает в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

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Заявление Павла Залевского. Фото: скриншот

"Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясенке в Украину", — заявил Залевский.

Этот канал поставки был временно приостановлен из-за административных вопросов, однако сейчас все необходимые процедуры урегулированы, и поставки продолжаются в штатном режиме.

Ясенка является важным логистическим узлом, через который проходит значительная часть военной помощи от США и союзников для украинских Сил обороны.

Напомним, в начале месяца Дональд Трамп издал указ об остановке передачи военной помощи Украине.

Впоследствии стало известно, без какого оружия останется Украина в результате остановки предоставления помощи.

Позже между представителями Польши и Украины состоялась встреча, в рамках которой согласились наращивать производство боеприпасов.

Добавим, что в конце 2024 года стало известно, сколько перевозок гуманитарных и военных грузов удалось осуществить через хаб в Ясенке.

А вчера, 11 марта, по результатам встреч в Саудовской Аравии США согласились возобновить передачу военной помощи Украине.