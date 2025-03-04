Допомога від США — без якої зброї залишиться Україна

Партія допомоги від США. Фото: U.S. Indo-Pacific Comman

Зупинка допомоги від США для України насамперед може вплинути на ракети для протиповітряної оборони й боєприпаси для HIMARS та артилерії. Рішення було ухвалене, аби "підштовхнути Київ до миру".

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш в X (Twitter).

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Яриш розповів, що США поставили на пазу усю військову допомогу для України за вказівкою президента Дональда Трампа. Це підтвердив високопосадовець адміністрації.

За даними журналіста, пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема, за програмою довготермінової підтримки USAI (програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України). Згідно з останніми оголошеннями адміністрації колишнього президента Джо Байдена, першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню", — сказали в адміністрації Трампа у коментарі "Голосу Америці".

Остап Яриш зазначив, що минулого разу, коли Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, Палата представників оголосила йому імпічмент, хоча згодом Сенат виправдав президента. Цього ж разу обидві палати Конгресу контролюються республіканцями, тому навряд імпічмент можливий.

"Поки неясно, наскільки довгою буде пауза в постачанні зброї і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. The New York Times пише, що перерва може тривати доти, доки Дональд Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією", — йдеться у дописі журналіста.

Скриншот допису Остапа Яриша

Скриншот допису Остапа Яриша

Нагадаємо, 4 березня Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні. Остаточна заборона, якщо така станеться, може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.