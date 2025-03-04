Помощь от США — без какого оружия останется Украина

Партия помощи от США. Фото: U.S. Indo-Pacific Comman

Остановка помощи от США для Украины прежде всего может повлиять на ракеты для противовоздушной обороны и боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Решение было принято, чтобы "подтолкнуть Киев к миру".

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в X (Twitter).

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Ярыш рассказал, что США поставили на пазу всю военную помощь для Украины по указанию президента Дональда Трампа. Это подтвердил высокопоставленный чиновник администрации.

По данным журналиста, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI (программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины). Согласно последним объявлениям администрации бывшего президента Джо Байдена, в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению", — сказали в администрации Трампа в комментарии "Голосу Америке".

Остап Ярыш отметил, что в прошлый раз, когда Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, Палата представителей объявила ему импичмент, хотя впоследствии Сенат оправдал президента. На этот же раз обе палаты Конгресса контролируются республиканцами, поэтому вряд ли импичмент возможен.

"Пока неясно, насколько долгой будет пауза в поставках оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс. The New York Times пишет, что перерыв может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией", — говорится в заметке журналиста.

Скриншот сообщения Остапа Яриша

Скриншот сообщения Остапа Яриша

Напомним, 4 марта Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет даже если другие страны поспешат на помощь.