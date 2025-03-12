Польща розблокувала поставки озброєння через POLLOGHAB

Patriot на аеродромі Жешув-Ясьонка. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Польща відновила постачання американського озброєння до України через логістичний хаб POLLOGHAB у Ясьонці. Передача військової допомоги для потреб ЗСУ знову працює у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

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Заява Павла Залевського. Фото: скриншот

"Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України", — заявив Залевський.

Цей канал постачання був тимчасово призупинений через адміністративні питання, однак наразі всі необхідні процедури врегульовані, і постачання тривають у штатному режимі.

Ясьонка є важливим логістичним вузлом, через який проходить значна частина військової допомоги від США та союзників для українських Сил оборони.

Нагадаємо, на початку місяця Дональд Трамп видав указ про зупинку передачі військової допомоги Україні.

Згодом стало відомо, без якої зброї залишиться Україна внаслідок зупинки надання допомоги.

Пізніше між представниками Польщі та України відбулась зустріч, в рамках якої погодились нарощувати виробництво боєприпасів.

Додамо, що наприкінці 2024 року стало відомо, скільки перевезень гуманітарних та військових вантажів вдалося здійснити через хаб у Ясьонці.

А вчора, 11 березня, за результатами зустрічей у Саудівській Аравії США погодились відновити передачу військової допомоги Україні.