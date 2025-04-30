Полиграф для пленных — как в Украине проверяют оккупантов

Пленные российские оккупанты в плену. Фото: скриншот

Российских оккупантов, попавших в плен, проверяют на полиграфах. Это практикуется не только бойцами Главного управления разведки Минобороны, но и другими спецподразделениями.

Об этом сообщил глава Национальной ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь в эфире Ранок.LIVE в среду, 30 апреля.

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Полиграф для проверки пленных оккупантов

"Прежде всего человека допрашивают, и человек во время допроса без полиграфа дает определенную информацию, а потом уже с использованием полиграфа проверяют, достоверную ли информацию он предоставил относительно военного подразделения, где он находился на службе, относительно характера выполняемых обязанностей, относительно обязательств, относительно того, какие действия он совершал на территории Украины, минировал ли, убивал ли", — отметил Ведмидь.

По словам главы Национальной ассоциации полиграфологов, это важно для уголовного производства, поскольку каждый пленный является потенциальным военным преступником.

Напомним, украинские защитники взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне российских оккупантов.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что военнопленные китайцы выразили желание вернуться домой. Сейчас Украина рассматривает этот вопрос.