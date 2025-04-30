Поліграф для полонених — як в Україні перевіряють окупантів

Полонені російські окупанти. Фото: скриншот

Російських окупантів, які потрапили в полон, перевіряють на поліграфах. Це практикується не лише бійцями Головного управління розвідки Міноборони, а й іншими спецпідрозділами.

Про це повідомив очільник Національної асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь в ефірі Ранок.LIVE у середу, 30 квітня.

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"Перш за все людину допитують, і людина під час допиту без поліграфу дає певну інформацію, а потім уже з використанням поліграфу перевіряють, чи достовірну інформацію вона надала щодо військового підрозділу, де вона перебувала на службі, щодо характеру виконуваних обовʼязків, щодо зобовʼязань, щодо того, які дії вона вчиняла на території України, чи мінувала, чи вбивала", — зазначив Ведмідь.

За словами очільника Національної асоціації поліграфологів, це важливо для кримінального провадження, оскільки кожний полонений є потенційним воєнним злочинцем.

Нагадаємо, українські захисники взяли в полон африканського найманця, який воював на боці російських окупантів.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий розповів, що військовополонені китайці висловили бажання повернутися додому. Наразі Україна розглядає це питання.