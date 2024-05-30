Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает абдоминальным и торакальным хирургам

Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Медику обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 28 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности абдоминального, торакального хирурга в "Азове"

Хирург должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады и сопровождать находящихся в тяжелом состоянии пациентов в лечебные учреждения. Также он должен организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирать и обрабатывать санитарные данные. Среди периодических обязанностей ассистирование в проведении учений медиков подразделений и дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают кандидатов, имеющих высшее образование, опыт работы по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От кандидата ожидают умения выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, соблюдения принципов доказательной медицины и стремления приблизить качественную помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен);

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды врачей неотложных состояний. Кандидаты на должность должны иметь высшее образование и опыт работы в системе скорой медицинской помощи. Таким специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны парамедики, которые будут дежурить на точках эвакуации и работать с ранеными военными. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.