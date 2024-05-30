Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує абдомінальним і торакальним хірургам

Хірурги роблять операцію. Фото ілюстративне: hirurgia.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Медику обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки абдомінального, торакального хірурга в "Азові"

Хірург мусить надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади та супроводжувати пацієнтів, що перебувають у важкому стані, до лікувальних закладів. Також він має організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту, збирати й обробляти санітарні дані. Серед періодичних обов'язків асистування у проведенні навчань медиків підрозділів та чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують кандидатів, які мають вищу освіту, досвід роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами. Фахівець повинен бути готовим до праці за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги, внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади, участі в медичному плануванні, регулярного навчання та підвищення кваліфікації. Від кандидата очікують вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, дотримування принципів доказової медицини та прагнення наблизити якісну медичну допомогу до поранених.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень);

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави лікарів невідкладних станів. Кандидати на посаду повинні мати вищу освіту та досвід роботи в системі швидкої медичної допомоги. Таким фахівцям обіцяють грошове забезпечення до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні парамедики, які чергуватимуть на точках евакуації та працюватимуть із пораненими військовими. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.