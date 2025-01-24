Атака на Запорожье 23 января — полиция показала первые минуты после обстрела

Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожья
Полиция показала кадры первых минут спасательной операции после российской атаки на Запорожье 23 января. В результате атаки один человек погиб, еще 54 получили ранения, среди которых двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики.
Видео обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Ракетный удар по Запорожью 23 января
Ракетный удар вызвал значительные разрушения жилых кварталов и объектов инфраструктуры. Обломки ракет повредили десятки домов, под завалами остались люди.
На кадрах видео от полиции видно, как спасатели работали без остановки, деблокируя пострадавших из искореженных зданий. Полицейские оперативно оказывали домедицинскую помощь. Раненых доставляли в кареты скорой, чтобы спасти их жизни.
Утром, 24 января, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что сейчас в больницах остается 17 человек, которые получили ранения из-за вражеской атаки на Запорожье 23 января. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Между тем 37 человек лечатся амбулаторно, среди которых и двухмесячный мальчик — его выписали вечером.
Напомним, российская атака на Запорожье причинила серьезные разрушения зданий, повреждения электросетей и теплосетей.
Запорожская ОГА показала фото последствий российской ракетной атаки на Запорожье 23 января.
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