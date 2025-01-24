Атака на Запорожье 23 января — полиция показала первые минуты после обстрела

Последствия российской атаки по Запорожью 23 января. Фото: ГСЧС Запорожья

Полиция показала кадры первых минут спасательной операции после российской атаки на Запорожье 23 января. В результате атаки один человек погиб, еще 54 получили ранения, среди которых двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики.

Видео обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Ракетный удар вызвал значительные разрушения жилых кварталов и объектов инфраструктуры. Обломки ракет повредили десятки домов, под завалами остались люди.

Разбор завалов в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

На кадрах видео от полиции видно, как спасатели работали без остановки, деблокируя пострадавших из искореженных зданий. Полицейские оперативно оказывали домедицинскую помощь. Раненых доставляли в кареты скорой, чтобы спасти их жизни.

Утром, 24 января, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что сейчас в больницах остается 17 человек, которые получили ранения из-за вражеской атаки на Запорожье 23 января. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Между тем 37 человек лечатся амбулаторно, среди которых и двухмесячный мальчик — его выписали вечером.

Напомним, российская атака на Запорожье причинила серьезные разрушения зданий, повреждения электросетей и теплосетей.

Запорожская ОГА показала фото последствий российской ракетной атаки на Запорожье 23 января.