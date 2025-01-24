Атака на Запоріжжя 23 січня — поліція показала перші хвилини після обстрілу

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 23 січня. Фото: ДСНС Запоріжжя

Поліція показала кадри перших хвилин рятувальної операції після російської атаки на Запоріжжя 23 січня. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 54 отримали поранення, серед яких двомісячна дитина, рятувальники та енергетики.

Відео оприлюднила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Ракетний удар по Запоріжжю 23 січня

Ракетний удар спричинив значні руйнування житлових кварталів та об’єктів інфраструктури. Уламки ракет пошкодили десятки помешкань, під завалами залишилися люди.

Розбір завалів у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

На кадрах відео від поліції видно, як рятувальники працювали без упину, деблокуючи постраждалих з понівечених будівель. Поліцейські оперативно надавали домедичну допомогу. Поранених доставляли до карет швидкої, аби врятувати їхні життя.

Вранці, 24 січня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що наразі у лікарнях залишається 17 людей, які отримали поранення через ворожу атаку на Запоріжжя 23 січня. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Тим часом 37 осіб лікуються амбулаторно серед яких й двомісячний хлопчик — його виписали ввечері.

Нагадаємо, російська атака на Запоріжжя спричинила серйозні руйнування будівель, пошкодження електромереж та тепломереж.

Запорізька ОВА показала фото наслідків російської ракетної атаки на Запоріжжя 23 січня.