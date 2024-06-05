Мобилизация полицейских, что происходит

Украинские полицейские. Фото: LexInform

В Украине, по неофициальной информации, началась мобилизация полицейских. Из сотрудников Национальной полиции Украины формируют полки, которые будут отправляться на ротации, меняя своих коллег.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале лейтенант Вооруженных сил Украины, позывной "Алекс".

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По информации офицера, в Украине активно проходит процесс мобилизации работников Национальной полиции.

"Знакомые говорят, что приходят запросы, например выделить 3-4 человека из роты, для укомплектования вновь созданных полков из полицейских", — сообщил военнослужащий.

Мобилизация для ротации

Согласно полученным лейтенантом данным, такие мероприятия будут проходить на постоянной основе, а будут мобилизовать полицейских в возрасте от 25 лет.

"Они будут отправляться на ротации — менять своих коллег", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Кабинет министров может забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей.

Напомним, другой нардеп Владимир Крейденко заявил, что компании-перевозчики должны иметь возможность бронировать 100% своих работников. Он заявил, что это ключевой аспект для обеспечения стабильности работы транспортных компаний.